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Hindistan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Hindistan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Hindistan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Hindistan’da içerisinde 39 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yer alan Dehradun'dan Mussoorie'ye giden ve içerisinde 39 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı. Otobüsün, Mussoorie'de bulunan Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) Akademisi yakınında bir vadiye düştüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kazada şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Polis, kazanın fren arızası nedeniyle yaşandığı üzerinde duruyor. Yaralıların tamamı hastaneye kaldırılırken, yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Abid Mazhar

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