Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı: en az 5 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Shahjahanpur bölgesindeki Hulasnagla kontrolsüz demiryolu geçidinde bir yolcu treni, bir kamyon ve motosiklete çarptı. Shahjahanpur bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sularında bir yolcu trenin geçitten geçmeye çalışan bir kamyon ve motosiklete çarpması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın ardından yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını ifade eden yetkililer, kaza nedeniyle tren hattında 3 saate yakın bir süre gecikme yaşandığını kaydetti. Ayrıca bölge yetkilileri, Bölge İdaresi'nin ölenlerin ailelerine 200 bin Hindistan Rupisi (INR) (2 bin 665 dolar) tutarında ikramiye ödemesi yapılacağını açıkladı.

Olayın ardından Shahjahanpur bölge ve Shahjahanpur Polis yetkilileri, kazanın yaşandığı geçidi ziyaret ederek kurtarma ve onarım çalışmalarını denetlerken, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri de ziyaret ederek kazazedelerin durumunu hakkında bilgi aldı.

Yaşanan kazaya ilişkin Shahjahanpur bölgesi Sulh Hakimi Indira Vikram Singh yaptığı açıklamada ise, olayın ardından Chandigarh-Lucknow süper hızlı ekspres trenin motorunun hasar gördüğünü ve yüzlerce yolcunun bulunduğu trenin raydan çıkmaması nedeniyle büyük bir kazadan döndüğünü belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Singh, "Ön soruşturma, trenin araçlara çarptığı sırada geçidin açık olduğunu ortaya çıkardı. Olaya ilişkin soruşturma emri verildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazaya büyük tepki gösteren yerel halk, kazanın yaşandığı geçitte devam eden onarım çalışmalarının uzun zamandır tamamlanmadığını ifade ederek, geçitte sürekli olarak kalkan toz bulutu nedeniyle kazanın olağan olduğu iddia edildi.