Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Domohani kasabası yakınlarında seyir halindeki Guwahati-Bikaner treninin en az 4 vagonu, Yeni Domohani tren istasyonu yakınında raydan çıktı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yerel yetkililere göre yerel saatle 17.00 sıralarında meydana gelen kazada en az 3 yolcu hayatını kaybederken, çok sayıda kişi vagonlarda mahsur kaldı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla dışa çıkartı. Kazaya yönelik soruşturma başlatılırken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Demiryolu yetkilileri, korona virüs salgını nedeniyle vagonların hiçbirinin tam kapasiteyle yola çıkmadığını belirtti.

Abid Mazhar