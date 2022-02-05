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Hindistan'da yolcular devrilen otobüsün altında kaldı: 27 yaralı

Hindistan'da yolcular devrilen otobüsün altında kaldı: 27 yaralı
Hindistan'da yolcular devrilen otobüsün altında kaldı: 27 yaralı

Hindistan'ın Kalküta kentinde lastiği patlayarak savrulan otobüsün camından yola düşen yolcular, devrilen otobüsün altında kaldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda 27 kişi yaralandı.

Hindistan'da yolcular devrilen otobüsün altında kaldı: 27 yaralı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentinde seyir halindeki bir otobüsün lastiği patladı. Otobüs savrulduğu sırada camdan yere düşen bazı yolcular, devrilen otobüsün altında kaldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken, yaşları 9 ila 17 arasında değişen 7'si çocuk toplam 27 kişi yaralandı. Otobüsün şoförü olay yerinden kaçarken, otobüste 50 kişi olduğu öğrenildi.

Batı Bengal Ulaştırma Bakanı Firhad Hakim, trafiğe çıkmaya elverişli olmayan otobüslere el konulması talimatı verdi.

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