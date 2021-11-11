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Hindistan'da Zika virüsü vaka sayısı 100'ü aştı

Hindistan'da Zika virüsü vaka sayısı 100'ü aştı
Hindistan'da Zika virüsü vaka sayısı 100'ü aştı

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Zika virüsü tespit edilen vaka sayısı 105’e yükseldi.

Hindistan’da Zika virüsü vaka sayısı 100’ü aştı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur kentinde Zika virüsü tespit edilen kişi sayısı artmaya devam ediyor. Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath yaptığı açıklamada, son bir ayda 105 vaka tespit edildiğini, vakalardan 17'sinin iyileştiğini ifade etti. Adityanath, bölge idaresi, sağlık birimleri ve belediye meclisinin Kanpur'da denetim, sterilizasyon ve araştırma çalışmalarını arttırdığını söyledi. Virüsün bulaştığı bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulunan eyalet başbakanı Adityanath, hastaların aile üyeleriyle görüştü.

Yetkililer, hem Covid-19 hem de Zikar virüsü salgınının yoğun gözetim ve tedavi yöntemleriyle kontrol altına alındığını ifade etti.

Enfekte sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan virüsün Hindistan'da ilk vakaları 2017'de Gujarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde ve daha sonra Tamil Nadu'daki Krishnagiri kentinde tespit edilmişti. Ateş, döküntü, eklem ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü hastalığın belirli bir tedavisi bulunmuyor.

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