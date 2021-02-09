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Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 28'e ulaştı

Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 28'e ulaştı
Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 28'e ulaştı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalar'dan kopan buzul parçasının nehre düşerek sele yol açmasının ardından yaşanan felakette ölü sayısı 28'e yükseldi.

Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 28'e ulaştı - Tıkla İzle

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttarakand eyaletinde 7 Şubat'ta Himalayalar'dan kopan buzul parçasının Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düşmesi sonucu nehrin üzerindeki baraj yıkılmış, ardından sel felaketi meydana gelmişti.

Yerel afet yönetim ofisinden bir yetkili yaptığı açıklamada, bu sabah itibarıyla bölgede 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam ölü sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Yetkili ayrıca, 178 kişinin hala kayıp durumda olduğunu belirtti.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıpların çoğunun iki hidroelektrik santralinde çalışan işçiler olduğu belirtildi.

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