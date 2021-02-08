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Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi

Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi
Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçasının nehre düşmesi sonucu meydana gelen selde 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 14’e yükseldi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde dün Himalayalar'dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düşmüş, nehrin üzerindeki baraj yıkılmış ve bölgede sel felaketi yaşanmıştı. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin kayıp olduğu bildirilmişti. Facianın ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgeye sev edilen yüzlerce asker, askeri helikopterler ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu toplam 25 kişi kurtarılırken, 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kalan bir tünelde 35-40 kişinin mahsur kaldığı, en az 125 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

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