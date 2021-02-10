İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 34'e yükseldi

Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 34'e yükseldi
Hindistan'daki buzul felaketinde ölü sayısı 34'e yükseldi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalar'dan kopan buzul parçasının nehre düşerek sele yol açmasının ardından yaşanan felakette ölü sayısı 34'e yükseldi. 170’den fazla kişiden ise hala haber alınamıyor.

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttarakand eyaletinde 7 Şubat'ta Himalayalar'dan kopan buzul parçasının Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düşmesi sonucu nehrin üzerindeki baraj yıkılmış, ardından sel felaketi meydana gelmişti. Yetkililer, yaşanan felakette can kaybının 34'e yükseldiğini bildirirken, "Şimdiye kadar çıkarılan 34 cesetten sadece 10'u tespit edilebildi" dedi.

170'den fazla kişiden ise hala haber alınamazken, yaklaşık 35 ile 40 kişinin mahsur kaldığı tahmin edilen tünellerde ise arama- kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının önümüzdeki birkaç gün devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.