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Hindistan'daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham: 3 ölü

Hindistan'daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham: 3 ölü
Hindistan'daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham: 3 ölü

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Khatu Shyam Tapınağı girişinde çıkan izdihamda 3 kadın hayatını kaybetti.

Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham: 3 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Sikar şehrinde Hindu takvimine göre uğurlu bir gün olan 'Gyaras' nedeniyle dün akşamdan sabah saatlerine kadar Hindular, Khatu Shyam Tapınağı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, tapınağın girişinde çıkan izdiham nedeniyle 3 kadının hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirirken, yaralılara acil şifalar diledi.

Sohail Khan
 

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