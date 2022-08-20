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Hindistan'daki selde bilanço artıyor: 22 ölü, 8 kayıp

Hindistan'daki selde bilanço artıyor: 22 ölü, 8 kayıp
Hindistan'daki selde bilanço artıyor: 22 ölü, 8 kayıp

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde meydana gelen sel felaketinde son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

Hindistan'daki selde bilanço artıyor: 22 ölü, 8 kayıp - Tıkla İzle

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletindeki selde bilanço artıyor. Ülkenin selden en çok etkilenen bölgeleri olan Mandi, Kangra ve Chamba'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Devlet Afet Yönetimi Departmanı Direktörü Sudesh Kumar Mokhta, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. Mokhta, Mandi'deki Manali-Chandigarh ulusal karayolu ve Shoghi'deki Shimla-Chandigath otoyolu da dahil olmak üzere 743 yolun trafiğe kapatıldığını ve selden etkilenen bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Himachal Pradesh eyaletinde bulunan 800 metre uzunluğundaki bir köprünün ise sel nedeniyle yıkıldığı belirtilmiş, şiddetli yağışların 25 Ağustos tarihine kadar devam edeceği bildirilmişti.

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