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Hindistan'ın bombaladığı köy görüntülendi

Hindistan'ın bombaladığı köy görüntülendi
Hindistan'ın bombaladığı köy görüntülendi

Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği hava saldırısında bombalanan Balakot kasabası görüntülendi. Görüntülerde, Pakistanlı yetkililerin paylaştığı gibi, sadece boş arazilerin bombalandığı gözlendi.

Hindistan’ın bombaladığı köy görüntülendi - Tıkla İzle

Hindistan sabah saatlerinde Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. Pakistan yetkilileri de bombalanan Balakot kasabası ve civarında hiçbir altyapının zarar görmediğini ve ölü ya da yaralı olmadığını kaydetmişti. İlerleyen saatlerde bombalanan Balakot kasabasından görüntüler paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde, Pakistanlı yetkililerin de iddia ettiği gibi, sadece boş arazilerin bombalanmış olduğu gözlendi.

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrine 14 Şubat'ta terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, Pakistan'ı suçlamış, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Saldırının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan sabah saatlerinde Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı.  

Abid Mazhar

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