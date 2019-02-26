'Hindistan'ın saldırı eylemine karşılık verilecektir'

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrine 14 Şubat'ta terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, Pakistan'ı suçlamış, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Bu saldırının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan sabah saatlerinde Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı.

Hindistan'ın bu açıklamasının ardından Pakistan tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milli Güvenlik Konseyi Acil Toplantısı sonrasında Maliye ve Savunma Bakanları ile basın mensuplarının karşısına geçen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın terör kamplarını hedef aldığına dair ifadeleri reddederek, Pakistan'ın Hindistan'ın eylemine karşılık vereceğini ifade etti. Pakistanlı Bakan, Hindistan'ın bu hareketinin bölge barışını tehlikeye attığını dile getirerek, "Pakistan istediği zaman cevap verebilecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Savunma Bakanı Perve Hattak ve Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bajva gibi birçok sivil ve askeri liderlerle bir araya gelen Başbakan Khan, saldırıyı uluslararası örgütlerin gündemine taşıyacağını açıkladı. Konunun Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) taşıyacaklarını ifade eden Başbakan Khan, dost ülkelerle bu konuyu yakından görüşeceklerini kaydetti. Parlamento'da ortak bir oturum yapılacağını söyleyen Khan, milletvekillerinin desteğini almak için çalışacağını belirtti.