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Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan korona virüse yakalandı

Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan korona virüse yakalandı
Hint sinemasının ünlü ismi Amitabh Bachchan korona virüse yakalandı

Hint sinemasının dünyaca ünlü ismi Amitabh Bachchan korona virüse yakalandı.

Hindistan'da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Amitabh Bachchan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Bachchan, “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldım. Hastane yönetimi konu ile ilgili bilgilendirildi. Aileme ve çalışanlarıma korona virüs testi yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. Son 10 gün içinde bana yakın olan ve temasta bulunan herkes lütfen test yaptırsın” dedi.

Bachchan, Hint sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor. Ünlü aktör 50 yıllık kariyeri boyunca 180 filmde rol aldı.

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