Hipodromdan kaçan at trafiği altüst etti

İtalya'nın Napoli şehrinde sabah saatlerinde hipodromdan kaçan bir at Vomero-Fuorigrotta çevreyoluna çıktı. Yolda araçların arasında başıboş şekilde koşan at, kısa süreli trafiğin felç olmasına neden olurken, atı gören sürücüler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik güçleri, yaklaşık 5 kilometre koşan atı yakalayarak hipodroma teslim etti.

Atın Napoli'de yapılan meşhur Gran Premio Lotteria (Büyük Ödül Çekilişi) adlı at yarışlarının yapıldığı Agnano Hipodromu'ndan kaçtığı bildirildi.

Ahmet Yıldız



