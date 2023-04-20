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Hipodromdan kaçan at trafiği altüst etti

Hipodromdan kaçan at trafiği altüst etti
Hipodromdan kaçan at trafiği altüst etti

İtalya’da sabah saatlerinde hipodromdan kaçan at çevreyoluna çıkarak kısa süreli trafiğin felç olmasına neden oldu.

Hipodromdan kaçan at trafiği altüst etti - Tıkla İzle

İtalya'nın Napoli şehrinde sabah saatlerinde hipodromdan kaçan bir at Vomero-Fuorigrotta çevreyoluna çıktı. Yolda araçların arasında başıboş şekilde koşan at, kısa süreli trafiğin felç olmasına neden olurken, atı gören sürücüler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik güçleri, yaklaşık 5 kilometre koşan atı yakalayarak hipodroma teslim etti.
Atın Napoli'de yapılan meşhur Gran Premio Lotteria (Büyük Ödül Çekilişi) adlı at yarışlarının yapıldığı Agnano Hipodromu'ndan kaçtığı bildirildi.

Ahmet Yıldız
 

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