Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif düzenlenen her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü dualarla ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Hırka-İ Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar mutlu olduklarını söylerken, gözyaşlarını tutamadı. Malatya'da depremzede olduğunu söyleyen vatandaş, "Burayı Allah kısmet etti geldik. İnşallah herkese nasip eder burayı görmeyi" dedi.

Caner Sönmez - Batuhan Altınbaş

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