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Hırsız bu sefer kapıyı çaldı

Hırsız bu sefer kapıyı çaldı
Hırsız bu sefer kapıyı çaldı

Başkent’tae gündüz vakti bir kafenin deposunun kapısını çalan ve kapıyı taşımak için de nakliye aracı kiralayan hırsız, kapıyı araca yüklerken işletme sahibi tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsız bu sefer kapıyı çaldı - Tıkla İzle

Olay, Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğlen saatlerinde bir kafenin deposundaki kapıyı söken hırsız, çaldığı kapıyı kiraladığı nakliye aracına yüklerken işletme sahibi İbrahim Murat tarafından yakalandı.

İşletme sahibi İbrahim Murat, kafenin önünde otururken deponun oradan bir ses gelmesi üzerine şüphelendiğini ve depoya bakmaya gittiğini söyledi. Deponun oraya yöneldiğinde depo kapısının söküldüğünü fark eden Murat, kapının nakliye aracına yüklendiğini görmesi üzerine koşarak aracın yanına gittiğini ifade etti.
Olayın ardından çıkan kavga sonucu hırsız kaçmayı başarırken, polis ekipleri, kafenin deposunda incelemelerde bulundu.  

İlker Turak - Emre Yüzügüldü

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