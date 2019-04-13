Hırsız bu sefer kapıyı çaldı

Olay, Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğlen saatlerinde bir kafenin deposundaki kapıyı söken hırsız, çaldığı kapıyı kiraladığı nakliye aracına yüklerken işletme sahibi İbrahim Murat tarafından yakalandı.

İşletme sahibi İbrahim Murat, kafenin önünde otururken deponun oradan bir ses gelmesi üzerine şüphelendiğini ve depoya bakmaya gittiğini söyledi. Deponun oraya yöneldiğinde depo kapısının söküldüğünü fark eden Murat, kapının nakliye aracına yüklendiğini görmesi üzerine koşarak aracın yanına gittiğini ifade etti.

Olayın ardından çıkan kavga sonucu hırsız kaçmayı başarırken, polis ekipleri, kafenin deposunda incelemelerde bulundu.

İlker Turak - Emre Yüzügüldü