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Hırsız çalacak bir şey bulamayınca dükkanın kapısını götürdü

Hırsız çalacak bir şey bulamayınca dükkanın kapısını götürdü
Hırsız çalacak bir şey bulamayınca dükkanın kapısını götürdü

Batman’da kimliği belirsiz bir hırsız, sabaha karşı girdiği dükkanın boş olduğunu görünce çalacak bir şey bulamadığı için kapıyı çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsız çalacak bir şey bulamayınca dükkanın kapısını götürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Batman Bahçelievler Mahallesinde sabaha karşı saat 05.00 sularında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir hırsız, cadde üzerinde bulunan boş bir dükkanın kepenginin yarı açık olmasını fırsat bilerek içeri girdi. Dükkan boş olduğu için hırsız kapıyı sökerek çaldı. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Boş dükkanın kapısını çalan hırsız kayıplara karıştı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

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