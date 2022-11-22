Hırsız çalacak bir şey bulamayınca dükkanın kapısını götürdü

Edinilen bilgiye göre olay Batman Bahçelievler Mahallesinde sabaha karşı saat 05.00 sularında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir hırsız, cadde üzerinde bulunan boş bir dükkanın kepenginin yarı açık olmasını fırsat bilerek içeri girdi. Dükkan boş olduğu için hırsız kapıyı sökerek çaldı. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Boş dükkanın kapısını çalan hırsız kayıplara karıştı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

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