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Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL'sini geri getirdi, bir de not bıraktı

Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL'sini geri getirdi, bir de not bıraktı
Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL'sini geri getirdi, bir de not bıraktı

Mersin’in Mut ilçesinde hırsız, 80 bin lirasını çaldığı vatandaşın 50 bin lirasını geri getirip, bir de mektup bıraktı.

Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi, bir de not bıraktı - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde sebze meyve halinde meydana geldi. Kayısı ticaretiyle uğraşan 53 yaşındaki Bayram Kaya'nın gece uyurken yastığının altından 80 bin lirası çalındı. Sabah kalktığında paranın yerinde olmadığını fark eden Kaya, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürerken 2 gün sonra ilginç bir olay yaşandı. Gece yanına yaklaşan bir araçtan şapkalı yüzü kapalı bir şahıs Kaya'ya bir poşet vererek hızlıca araçla uzaklaştı. Ne olduğuna ilk başta anlam veremeyen Kaya, poşeti açtığında çalınan parasının 50 bin TL'si ile şüphelinin bıraktığı notu gördü.

Poşetten çıkan notta ise, “Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sende sen ol bir daha para şovu yapma” yazması dikkat çekti.

Hasan Çetin
 

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