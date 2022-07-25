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Hırsız hayatının şokunu yaşadı: Önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsız hayatının şokunu yaşadı: Önce kameraya sonra polise yakalandı
Hırsız hayatının şokunu yaşadı: Önce kameraya sonra polise yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 ayrı ikametten hırsızlık yapan zanlı, önce kameralara sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Seyrantepe ve Şehitler Mahallesi'ndeki 2 ikamette farklı tarihlerde hırsızlık olayı meydana geldi. İkamet sahiplerinin şikayeti üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli M.A.T. (34) polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.T., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Behzat Akcan

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