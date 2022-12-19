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Hırsız için nöbet tutan mahalleli önce yakalayıp dövdü, sonra polise teslim etti

Hırsız için nöbet tutan mahalleli önce yakalayıp dövdü, sonra polise teslim etti
Hırsız için nöbet tutan mahalleli önce yakalayıp dövdü, sonra polise teslim etti

Esenyurt’ta gündüz vaktinde bir binaya girip hırsızlık yapan iki hırsız için nöbet tutan vatandaşlar, aynı sokakta yaşayan hırsızları yakalayıp dövdüler. Hırsızlar, ayakkabı çalıp kaçarken bir arabanın kaportasını yamulttuğu için önce dayak yedi sonra polislere teslim edildi.

Hırsız için nöbet tutan mahalleli önce yakalayıp dövdü, sonra polise teslim etti - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın içerisine girerek kapı önlerindeki ayakkabıları çalan iki şüpheli, apartmandan çıkıp sokak üzerinde park halindeki arabanın kaportasına basarak kaçtı. Olay sonrası sokakta nöbet tutan vatandaşlar, aynı mahallede oturduğu öğrenilen şahıslardan birini yakalayarak dövdükten sonra polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken diğer şüphelinin ise kayıplara karıştığı öğrenildi. Şahsın gözaltına alınması sırasında bir vatandaş, hırsızın kafasına tokat attı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken hırsızların park halindeki aracın üstüne basarak kaçması sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından polise teslim edildiği o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

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