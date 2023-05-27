‘Hırsız Karga' parkta oturan gençlerin cipsini çaldı

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kanlıkavak Parkı'nda görenleri gülümseten bir olay yaşandı. Vatandaşların sıkça gidip oturarak vakit geçirdiği parkta, iki gencin yanında bulunan cips paketi, bir ‘Karga' tarafından çalındı. Gençlerin arkasından sessizce yaklaşarak aldığı cips paketini yere dökerek yemeye başlayan hırsız karga, görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Karganın cips paketini çaldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ali Furkan Çetiner

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