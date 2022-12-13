Hırsız karga şantiyenin anahtarını alıp kaçtı, peşinden koşturdu

İlçenin Filyos beldesinde halkın sevgisini kazanan ‘Karabaş' isimli karga belediye garajı personeli bir süre önce beslemeye başladı. Karabaş önceki gün garajın önüne gelerek bir süre oyalandı. Daha sonra ofise girerek masanın üzerinde bulunan işletmeye ait anahtarı alarak hızla alarak uçtu. Durumun farkına varan Osman Yılmaz, karganın arkasından koşsa da yetişemedi.

"Anahtarları alıp uçtu, koştum ama yetişemedim"

Belediye garaj personeli Osman Yılgın, “O gün burada oturuyorduk. Çok sevdiğim İsmail abime video çekeyim dedim. Elime telefonu aldım Karabaş'ı da çağırdım. Oda içeri geldi. Önümde garajın anahtarı vardı. Oynarken biraz şakalaştık. Anahtarı aldığı gibi kapıdan çıktı uçtu. Anahtarı alıp gitti. Arka taraftaki kum ocağına geçti. Ben de peşinden gittim. Baktım orada anahtarla oynuyordu. Sonra anahtarı bıraktı" dedi.

“Karabaş, Filyos'un maskotu oldu”

Filyos halkının sevilen kargası olduğunu söyleyen Yılgın, “Filyos'un bir maskotu, çok sevdiğimiz kargamız. Çarşıdaki kafeteryaya, kahvehaneye gider. Kahvehanede çay kaşıklarını alır, okey oynayan arkadaşların taşlarını alır. İnsanları çok seviyor. Kendi neslini gördü mü anlayamıyor. Her gün gelir. Burada ceviz, poğaça, ekmek falan veriyoruz. Bize alıştı. Yazın karavancıların yanına da takıldı. Onlarda Karabaş'ı besledi, alıştılar. Biz kargamızı çok seviyoruz ama hep yaramazlık yapar. Masada kalem, kağıt hiç bir şey yoktur. Kapıyı açık görüp girdiği zaman burada ne görürse alıp gider” diye konuştu.

Gülcan Çolak

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