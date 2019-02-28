Hırsızdaki rahatlığa bak !

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kadıköy'deki minibüs peronlarında saat 13.30 sıralarında yaşandı. Kadıköy - Kartal hattında minibüs şoförü olan Tamer Akyüz, aracını Kadıköy'deki minibüs peronuna park edip yakındaki bir ayakkabı boyacısının yanına gitti. O esnada minibüsü gözüne kestiren bir şahıs, minibüsün kapısını açarak içerisindeki bozuk paraları avuçlayarak cebine attı. Ardından hırsız minibüsün kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın minibüsteki bozuk paraları çalma anları aracın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay hakkında konuşan ve daha öncesinde de arkadaşlarının başına bu gibi olayların geldiğini belirten minibüs şoförü Tamer Akyüz; “Kadıköy'e geldim aracımı perona yanaştırdım. Boyacı vardı ayakkabı boyacısı onun yanına gittim. 10 metre ilerisi araba da hemen arkamda. O anda demek ki araçları boşluğu takip ediyordu. Geri döndüğümde almıştı. Aracın güvenlik kamerasından kayıtları çıkarttık. 50 - 55 yaşlarında bir bey geliyor bakıyor, bozuk paralarımı çalıyor kapıyı kapatıyor hiçbir şey olmamış gibi gidiyor.” dedi.