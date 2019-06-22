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Hırsızdan özür yazısı

Hırsızdan özür yazısı
Hırsızdan özür yazısı

Adıyaman’da bir eve giren hırsız veya hırsızlar daha sonra ‘özür yazısı’ yazarak evden ayrıldı.

Olay, Yavuzselim Mahallesi Arzum Kent Caddesinde bulunan bir binanın 2. katında meydana geldi. E.A.'ya ait evin banyo penceresinden evde kimsenin olmadığı esnada girin hırsız veya hırsızlar evde bulunan 1 altın küpe, 600 TL para ve çocukların kumbarasında bulunan yaklaşık 500 TL'lik bozu paraları alarak kayıplara karıştı. Ev sahibi eve geldiğinde eve hırsız girdiğini fark etti.

Ev sahibi oturma odasında bulunan televizyon sehpasındaki yazıyı fark görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sehpanın üzerine hırsız veya hırsızlar “Özür dilerim” yazdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.  

Ahmet Arslantaş

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