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Hırsızdan şoke eden davranış!

Hırsızdan şoke eden davranış!
Hırsızdan şoke eden davranış!

Antalya’da kaldırım üzerinde bulunan rögar kapağı kişi ya da kişilerce çalındı. Rögar kapağının çalınması ile vatandaşların hayatı tehlikeye girerken, durumun farkına varan vatandaşlar rögar kapağına çöp konteynırı ve tahta ile önlem alındı.

Hırsızdan şoke eden davranış! - Tıkla İzle

Olay, Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. Banka ATM'lerine para çekmeye gelen vatandaşlar, kaldırım üzerinden rögar kapağının yerinde olmadığını fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla açık olan rögarın etrafını tahta ve çöp konteynırı ile çevreleyerek önlem aldı.

Polis ekipleri de rögarın etrafına güvenlik şeridi çekti. Polis demir kapağı yerinden söküp götüren hırsız yada hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise şerit çekilen alana meraklı gözlerle bakıp şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İsa Akar - Fırat Demir
 

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