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Hırsızdan 'yok artık' dedirten davranış: Trafikte kavga eden adamın motosikletini çaldı

Hırsızdan 'yok artık' dedirten davranış: Trafikte kavga eden adamın motosikletini çaldı
Hırsızdan 'yok artık' dedirten davranış: Trafikte kavga eden adamın motosikletini çaldı

Antalya’da trafikte yaşanan olay, izleyenlere “yok artık” dedirtti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir hırsızın, kavga eden motosikletli adamın motosikletini çaldığı görüldü.

Hırsızdan 'yok artık' dedirten davranış: Trafikte kavga eden adamın motosikletini çaldı - Tıkla İzle

Olay, bugün saat 14.00 sularında Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; trafikte motosikleti ile seyir halinde bulunan Ramazan Ünal, otomobil sürücüsü adamla korna yüzünden tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada motosikletinden inen Ünal, adamla yumruk yumruğa kavgaya etti. Kavgayı fırsat bilen bir kişi ise motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören Ünal, şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda geçti.

Kavganın korna çalınmasından dolayı çıktığını belirten Ramazan Ünal, “Ben arkadaşı gereksiz yere korna çalmaması konusunda uyardım. Sonra kavga ettik. Bu sırada motosikletim çalındı, bulunmasını istiyordum. O benim elim ayağımdı. İş yerime malzeme taşıyordum. Polisler motosikletimi lütfen bulsun” dedi.

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