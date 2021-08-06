Olay, 18 Temmuz günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile sitenin önüne gelen hırsız, gözüne kestirdiği bir eve girerek yaklaşık 12 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar para çalarak kaçtı. Evin soyulduğunu fark eden sahipleri ise polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hırsızı kolundaki dövme yakalattı

Evin bulunduğu sokağa gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kolundaki dövmeden yola çıkarak hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızın R.K. (34) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Başka bir eve girmek isterken yakalandı

Hırsız R.K.'nin 4 Ağustos günü yine Beylikdüzü'nde başka bir eve girmeye çalışması sırasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsız R.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın malzemeleri çalarak kaçtığı anlar kamerada

Beylikdüzü'nde hırsızın evden malzemeleri çalarak kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın ticari taksiyle gelip bir eve girdiği, sonrasında ise elinde laptopla siteden çıkarak kaçtığı görülüyor.



Murat Delice

