İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızın fotoğrafını afiş yapıp dükkanına astı

Hırsızın fotoğrafını afiş yapıp dükkanına astı
Hırsızın fotoğrafını afiş yapıp dükkanına astı

Arnavutköy’de bir giyim mağazasının kapısında bulunan kıyafeti çalan kadın tekrar gelince şoke oldu. Dükkan sahibi güvenlik kamerasından hırsızın fotoğrafını çıkartarak, afiş bastırdı. Hırsızlık anı ve kadının dükkana tekrar gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızın fotoğrafını afiş yapıp dükkanına astı - Tıkla İzle

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün mağazaya gelen bir kişi, kapıda bulunan kıyafetleri alarak kaçtı. Kapıdaki kıyafetlerin olmadığını fark eden dükkan sahibi güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızın fotoğrafından afiş yaptı. Dükkanından sık sık hırsızlık yapılan Alpay Fatih Türcan, kadının fotoğrafının bulunduğu afişe “Yukarıda resmini görmüş olduğunu hırsız kiminizin komşusu, kiminizin akrabası, kiminizin bir tanıdığı, belki de birilerinin annesi veya eşi 02.11.2020 tarihinde mağazamızın önünden ürün çaldı.

Biz, hırsızın yaşından kadın olmasından ve belki de bir anlık gafletinden böyle bir eylem gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğümüzden hakkında yasal bir işlem başlatmadık. Biz utandık ama o utanmadı. Gelip özür dilemediği takdirde yasal işlem başlatacağız” yazsısını yazdı. Hırsızlık olayından 1 gün sonra tekrar dükkana gelen hırsız kendi fotoğrafını ve metini kapıda görünce şaşırdı ve yoluna devam ederek olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ve kadının dükkana tekrar gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Batuhan Toprak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.