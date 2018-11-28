Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti

Şişli'de bu kadarına da 'pes artık' dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. İddialara göre, işlek bir cadde üzerinde kısa bir süre duran bir minibüsün sürücüsü, bagajdaki yükleri taşımaya başladı. Bu sırada sürücünün yükleri taşıdığını gören bir hırsız, sürücü koltuğunda bulunan telefonu hızla çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı da anbean kameralara yansıdı. ,

Kameralara yansıyan görüntülerde cadde üzerinde duran minibüsün sürücüsünün bagajdaki yükleri taşıdığı görülüyor. Bu sırada yoldan geçen hırsızlık zanlısının, sürücü koltuğunu boş olduğunu görmesi üzerine geri döndüğü kameralara yansıyor. Bir süre de etrafı kolaçan eden şahsın daha sonra geri dönerek hızla minibüsün kapısını açıp buradan çaldığı telefonla kayıplara karıştığı görülüyor.