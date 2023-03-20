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Hırsızlar 700 adet bal peteğini çaldı, arıları telef etti

Hırsızlar 700 adet bal peteğini çaldı, arıları telef etti
Hırsızlar 700 adet bal peteğini çaldı, arıları telef etti

Adana’da bir arıcının 700 peteğini çalan hırsızlar, arılarını da talan ederek 100 bin TL’lik zarara uğrattı. 30 yıldır arıcılıkla uğraşan Erdal Kurt, ”Evimize gittik, bir gün evde dinlenelim banyo yapalım diye, bir gün sonra başıma bu olay geldi” dedi.

Hırsızlar 700 adet bal peteğini çaldı, arıları telef etti - Tıkla İzle

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi kırsalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yıldır arıcılık yapan Erdal Kurt (55), yağmurların yağmasıyla banyo yapmaya ve dinlemeye bir günlüğüne evine gitti. Kurt'un evine gitmesini fırsat bilen hırsızlar, arıların olduğu bölgeye gelerek 700 adet kovanı çaldı, arıların da bir kısmını telef etti. Tekrar arılarının olduğu bölgeye gelen Kurt, yaşanan hırsızlığı görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

15 yıldır bulduğu bölgeye arı kattığını ifade eden Erdal Kurt, ”Evimize gitmiştik. 700 adet çerçevemi çaldılar. Arılarımın olduğu yerde beni görünce 5-6 kişi kaçtı. Arılarımı hep dağıtmışlar, ben karşıdaki ekin alanlarının içerisinden arı topladım. Arıyı boşaltmışlar, kovanı yakmışlar. Yavru petekleri hep dağıtmışlar. Bir çerçevedeki 2 parmak bal için komple arıyı mahvetmişler” dedi.

Süleyman Cenk İdaye

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