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Hırsızlar caminin klimasını çaldı

Hırsızlar caminin klimasını çaldı
Hırsızlar caminin klimasını çaldı

Gaziantep’te hırsızlar bir caminin klima motorunu sökerek tüm bakır kablolarını çaldı.

Hırsızlık olayı, Gaziantep'in Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde Handanbey Camii'ne giren hırsızlar, caminin bahçesinde bulunan klima motorunu söktü. Klimanın tüm kablolarını söken hırsızlar kayıplara karışırken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah camiye gelen cemaat klimanın hırsızlar tarafından parçalandığını fark etti. Cemaat hırsızların geç saatlerde camiye geldiğini ve klimanın dışarıda bulunan motorunun sökülerek tüm bakır kablosunun çalındığını ifade etti. Camide bulunan güvenlik kamerasının da bozuk olduğunu ifade eden cemaat, hırsızların yakalanmasını istedi.

Lider Olgun
 

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