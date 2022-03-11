Hırsızlar elektrik kablosunu çalınca iş yerini açamadı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde geçen gece meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Erdal Çiçek'e (61) ait büfenin 150 metrelik elektrik kablosu çalındı. Sabah saatlerinde büfeye gelen Çiçek, darabayı açamayınca kablosunun çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken büfesini açamayan Erdal Çiçek, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Çiçek, “Sabah büfeyi açmaya geldiğimde darabanın açılmadığını gördüm. Kontrol ettiğimde, yan tarafta bulunan elektrik kablosunun kopmuş olduğunu gördüm. 150 metrelik kabloyu kesip götürmüşler. 5 yıldır o şekilde çalışıyordum ama bu sabah kesmişlerdi kabloyu” dedi.

Yaklaşık 6 bin lira maddi zararının olduğunu aktaran Çiçek, “Bugün iş yerimi açamadım, belki millet hastaneye ya da önemli bir yere yetişecek kart dolumu yaptıracaktı ama maalesef kapalıydık. Kabloyu çalan hırsızları Allah ıslah etsin” dedi.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

