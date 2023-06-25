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Hırsızlar elleriyle koymuş gibi buldukları 1,5 milyonluk ziynetlerle kayıplara karıştı

Hırsızlar elleriyle koymuş gibi buldukları 1,5 milyonluk ziynetlerle kayıplara karıştı
Hırsızlar elleriyle koymuş gibi buldukları 1,5 milyonluk ziynetlerle kayıplara karıştı

İznik’te eve giren hırsızlar, çelik kasaya elleriyle koymuş gibi buldukları 1,5 milyon liralık ziynetlerle kayıplara karıştı.

Hırsızlar elleriyle koymuş gibi buldukları 1,5 milyonluk ziynetlerle kayıplara karıştı - Tıkla İzle

Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Uzun, gelinlerinin ve kendisine ait ziynetlerle kurbanlık 30 bin lirayı yatak odasındaki çelik kasaya kilitledi. Uzun ailesinin evde olmadığını bilen hırsızlar, doğal gaz borusunda asılı olan anahtarla kendi evleriymiş gibi içeri girdi. Yatak odasındaki kasayı bulan hırsızlar, kıyafet dolabının üzerindeki anahtarla kasayı açtı. Yaklaşık 1,5 milyonluk bilezik, zincir ve çeşitli ziynetleri kutularından çıkaran hırsızlar, kurbanlık 30 bin lirayı da aldı. Kutuları geri bırakan hırsızlar, kasa anahtarını üzerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Düğün için hazırlanan Uzun ailesi, takıları takmak için dolabı açtıklarında gözlerine inanamadı. Kasanın üzerinde anahtarın olduğunu görenler, içindeki altınları göremeyince sinir krizi geçirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde gereken inceleme parmak izi aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Ali Karatekin
 

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