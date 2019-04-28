Hırsızlar fabrikanın çatısını çaldı

Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk faaliyetleri esnasında Bandırma - Çanakkale Yolu üzerinde bulunan ve bir süredir faaliyette olmayan bir fabrikanın demir sürgülü kapısının açık olduğunu fark etti. Fabrikanın içine giren ekipler yaptıkları kontrollerde içeride 16 plakalı bir kamyon bir otomobil ve bir vinç olduğunu ve araçlarla birlikte A.B., G.K., D.A., H.Ç., A.B. ve yabancı uyruklu A.M.E.H. ve H.H. isimli kişilerin bulunduğunu tespit etti.

Ekipler yaptıkları incelemelerde içeride bulunan ikisi yabancı uyruklu 7 kişinin vinç yardımı ve oksijen tüpü kullanarak kesilmek suretiyle 15 ton çatı malzemesini kamyona yüklediklerini tespit etti. Fabrikanın sahibi ile irtibat kuran jandarma ekipleri fabrika sahibinin şahısları tanımadığını beyan etmesi üzerine 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Haklarında hırsızlık suçundan yasal işlem başlatılan şahıslar gözaltına alınırken, 15 ton çatı malzemesi de fabrika sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

İbrahim Aldemir