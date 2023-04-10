Hırsızlar kaçtı: İhbarı yapan aile polislerle birlikte kovalamacaya katıldı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaattan malzeme çalan hırsızlar, çevredeki bir ailenin ihbarı sonrasında polis ekipleri tarafından tespit edildi. Hırsızları suçüstü yakalayan polis ekipleri “Dur” ihtarında bulundu. "Dur" ihtarına uymayan hırsızlar, malzeme çaldıkları plakasız panelvan araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile ihbarı yapan aile hırsızların peşine düşerken, şahıslar çaldıkları malzemeleri yola atarak birçok kazaya neden oldu. Trafikte kural tanımadan kaçan şahıslar, yolda da birçok araca çarparken, kovalamaca Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ne kadar devam etti. Araçlarının bozulması ile sokak ortasında kalan hırsızlar, yaya olarak kaçmaya çalışırken şoför koltuğunda bulunan Feyyaz A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer hırsızları yakalamak için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Hakan Polat - Mahsun Işıklı - Cüneyt Sevindik

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