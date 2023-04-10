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Hırsızlar kaçtı: İhbarı yapan aile polislerle birlikte kovalamacaya katıldı

Hırsızlar kaçtı: İhbarı yapan aile polislerle birlikte kovalamacaya katıldı
Hırsızlar kaçtı: İhbarı yapan aile polislerle birlikte kovalamacaya katıldı

Beylikdüzü’de inşaattan malzeme çalan hırsızlar, polisin olay yerine gelmesi ile kaçmaya başladı. Hırsızlık ihbarı yapan aile, polis ekipleri ile birlikte kovalamaya katılırken, şahıslar çaldıkları malzemeleri yola atarak trafiği tehlikeye attı. Avcılar’da biten kovalamacada birçok otomobile çarpan şüpheliler, araçlarının bozulması ile yakalanırken, yaşanan o anlar ailenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hırsızlar kaçtı: İhbarı yapan aile polislerle birlikte kovalamacaya katıldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaattan malzeme çalan hırsızlar, çevredeki bir ailenin ihbarı sonrasında polis ekipleri tarafından tespit edildi. Hırsızları suçüstü yakalayan polis ekipleri “Dur” ihtarında bulundu. "Dur" ihtarına uymayan hırsızlar, malzeme çaldıkları plakasız panelvan araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile ihbarı yapan aile hırsızların peşine düşerken, şahıslar çaldıkları malzemeleri yola atarak birçok kazaya neden oldu. Trafikte kural tanımadan kaçan şahıslar, yolda da birçok araca çarparken, kovalamaca Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ne kadar devam etti. Araçlarının bozulması ile sokak ortasında kalan hırsızlar, yaya olarak kaçmaya çalışırken şoför koltuğunda bulunan Feyyaz A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer hırsızları yakalamak için ise çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Hakan Polat - Mahsun Işıklı - Cüneyt Sevindik

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