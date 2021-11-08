Hırsızlar küçük çocuğun 3 ay para biriktirip satın aldığı telefonunu çaldı

Olay, geçtiğimiz gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir dürümcüde meydana geldi. İddialara göre dürümcüye müşteri gibi giren şahıs, yemek ve içecek istedi.

İş yeri sahibi siparişleri hazırlarken hırsız ise etrafı kolaçan etmeye başladı. O sırada tezgahın üstündeki telefonu gözüne kestiren şahıs, soğukkanlılık ile telefonu arka cebine attı.

Bir süre daha sipariş bekler gibi davranan hırsız, iş yeri sahibine markete gidip geleceğini söyleyerek kayıplara karıştı.

“3 aylık emeğimi çaldı”

Diyarbakır'dan amcasının yanına çalışmaya gelen 12 yaşındaki Berat Fidan, 3 aylık maaşı ile telefonu aldığını söyleyerek "Amcamın dükkanında çırak olarak çalışıyorum, paket servise gidiyorum. Geçtiğimiz gün bir sipariş geldi ve telefonumu tezgaha bırakarak siparişi götürdüm. O sırada bir müşteri gelmiş dükkana ve sipariş vermiş. Amcamın ocakla uğraştığı esnada ise telefonumu arka cebine atarak kayıplara karışmış. Ben o telefonu 3 ay çalışıp aldım. Daha 1 ay bile kullanamadan çalındı. Yani anlayacağınız 3 aylık emeğim boşa gitti” diyerek hırsızın bulunmasını istedi.

“Telefonu alarak arka cebine attı”

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Celal Fidan, “Çalınan telefon benim yeğenimin. Yeğenim sipariş götürmeye gitmişti ve telefonunu da tezgaha bırakmıştı. O sırada dükkana bir müşteri geldi. Benden kola istedi, ben de dolaptan alabilirsiniz dedim. Daha sonra ‘Bana dürüm yapabilir misiniz?' dedi. Ben de dürümü hazırlamak için ocağa yöneldim. Tabi o sırada arkam dönüktü. Bu durumdan faydalanan hırsız, tezgahta duran telefonu alarak arka cebine attı. Bir süre olayı bozuntuya vermeden oturdu ve sonrasında bana 'market var mı?' diye sordu. Bende tarif ettim marketi ve bir daha gelmedi” dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

