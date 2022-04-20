Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2283 Sokak üzerindeki kullanılmayan müstakil evde çıktı. Evin arka bölümünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden ve yanındaki apartmana sıçramadan kontrol altına aldı. Ev sahibi Bircan Kırca ise itfaiye ekibinin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

Eve sürekli hırsızların girdiğini belirten Kırca, “Demir kapı ve korkulukları çalmışlar. 3 gün önceye kadar gün-ısı buradaydı, ön peteklerini alıp götürdüler. Bugün de gördüğünüz gibi yangın çıkarttılar. Gün-ısının tamamını alıp götürmüşler. Soydular, su saati gitti, boruları çaldılar, karakola da şikayet ettik. Ama bir sonuç çıkmadı” dedi.

İsa Akar - Gazi Taş

