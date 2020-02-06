Hırsızlardan ilginç yöntem: Kiraladıkları arabayı, çalındı diye ihbar etmişler

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine gelen müşteki U.Ç. ve B.F.B., arabalarının çalındığını ihbar ederek, çalan şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, araçları başka ilden çalınan araçların aynısıyla gelen 3 kişinin çaldığını belirledi. Plaka tanıma sistemi üzerinden de inceleme yapan ekipler, çalınan araçların sahte plakayla şehir dışına çıkarıldığını, götüren kişilerin A.B., Y.T. ve K.U. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısları yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, A.B.'yi gözaltına alırken, diğer 2 kişiyi ise adreslerinde bulamadı. Şahısların arabaları yanlarında getirdikleri ‘araç beyin' ile çaldıkları ve bazı olaylarda ikiz plaka kullandıkları ortaya çıktı.

Kiraladığı arabayı, çalındı diye ihbar etmiş

A.B.'nin yapılan sorgusunda Mersin'de kiraladığı bir aracı Tarsus ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayında çalındığını beyan ederek, müracaatta bulunduğu, ancak yapılan çalışmalarda bu aracın çalınmadığı, kendisiyle hareket eden Y.T. ve K.U. isimli şahısların yönlendirmesiyle çalıntı müracaatı yaptığı aracı Adana'da sattıkları ve parçalattığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Koray Ünlü

