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Hırsızların rahatlığı pes dedirtti !

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti !
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti !

Diyarbakır’da gece saatlerinde bir eve giren hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti ! - Tıkla İzle

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 Martta gece saat 02.00 sularında bir binanın 1. katına tırmanan eldivenli bir hırsız balkonu açık eve girerek daha sonra bina giriş kapısını açıp diğer 2 hırsızı da eve aldı. Hırsızlar evde uyuyan ev sahibine hiç aldırış etmeden bilgisayar ve tedavi için biriktirilen 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözcülük yapan hırsız bina içerisinde defalarca merdiveni inip çıkarak spor yaptı.

Korkuluklardan kayarak eğlenen hırsızların daha sonra aralarında çıkan tartışma, ev sahibinin uyanmasıyla son buldu. Ev sahibinin bağırması üzerine gülerek kaçan hırsızlar güvenlik kamerasını izleyen ev sahibini şok etti. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

Murat Başal


 

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