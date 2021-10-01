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Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti

Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti
Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobil çaldıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların otomobilleri, kendi araçlarına halatla bağladıktan sonra çekerek çalmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalınan otomobiller üzerinde çalışma yapan ekipler, şahısların 2 ayrı aracı kendi araçlarına halatla bağlamak suretiyle çaldıkları tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak belirlenen R.T., M.Ö. ve G.A., yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan araçlardan bir tanesi İncesu ilçesinde diğeri ise il merkezinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Turan Bulut

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