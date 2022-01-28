İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı

Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı
Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı

Adana'da tesisat dükkanına hırsızlığa giren şüpheli işyeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Hırsızlığa girdiği dükkanın sahibi tarafından yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir tesisat dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile tesisat dükkana gelerek hırsızlık yapmak için içeri girdi. Bu sırada işyeri sahibi evinin dükkanın üzerinden olmasından dolayı sesi duyup aşağı indi.
Aşağı indiğinde dükkanın içerisinde hırsızı yakalayan işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Süleyman Cenk İdaye
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.