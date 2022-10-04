Hırsızlık için girdiği iş yerinde çatıdan düşüp yaralanınca yakalandı

Olay, 3 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar gecesi M.Ö., hırsızlık yapmak için bir iş yerinin çatısına çıktı. Şüpheli, çatıda gezindiği sırada atermitin kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten iş yerinin atölye kısmına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen M.Ö. çaresizce iş yerinin açılmasını bekledi.

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