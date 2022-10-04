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Hırsızlık için girdiği iş yerinde çatıdan düşüp yaralanınca yakalandı

Hırsızlık için girdiği iş yerinde çatıdan düşüp yaralanınca yakalandı
Hırsızlık için girdiği iş yerinde çatıdan düşüp yaralanınca yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, gece saatlerinde hırsızlık için bulunduğu iş yerinin çatısından düşerek yaralanan şüpheli, sabah saatlerinde iş yeri sahibi tarafından yakalandı.

Olay, 3 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar gecesi M.Ö., hırsızlık yapmak için bir iş yerinin çatısına çıktı. Şüpheli, çatıda gezindiği sırada atermitin kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten iş yerinin atölye kısmına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen M.Ö. çaresizce iş yerinin açılmasını bekledi.

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