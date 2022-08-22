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Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı
Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısın yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan; ayrıca Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan Ü.D.; ekiplerce evin tuvaletindeki havalandırma boşluğu içerisinde saklanır halde yakalandı.
Havalandırma boşluğundan böyle çıkartıldı

Öte yandan Ü.D.'nin havalandırma boşluğunda yakalanması kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan Ü.D., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Eren Kan - Mükremin Kaya

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