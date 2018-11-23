Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bir iş yerine giren 5 kadın şahsın durumundan şüphelenen ve eş ya çalmak üzereyken iş yeri sahipleri tarafından iş yerinden dışarıya çıkarıldı. Şahısları iş yerinden çıkaran işletme çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri 5 kadın şahsı bir kuyumcu içerisinde yakaladı. Kuyumcuda para bozdurmaya çalışan kadın şahıslar burada gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadın şahısların polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

