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Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı

Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı
Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı

Adıyaman’da, hırsızlık şüphelisi olan 5 kadın şahıs girdikleri kuyumcuda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bir iş yerine giren 5 kadın şahsın durumundan şüphelenen ve eş ya çalmak üzereyken iş yeri sahipleri tarafından iş yerinden dışarıya çıkarıldı. Şahısları iş yerinden çıkaran işletme çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri 5 kadın şahsı bir kuyumcu içerisinde yakaladı. Kuyumcuda para bozdurmaya çalışan kadın şahıslar burada gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadın şahısların polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir
 

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