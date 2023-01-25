Hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğuna sıkışınca yakalandı

Gaziantep'in Beyazlar Mahallesi'nde bir evin havalandırma başluğundan hırsızlık amacıyla içeri girmeye çalışan K.S. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havalandırma boşluğuna sıkışan K.S.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde K.S.'nin 29 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. K.S. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.