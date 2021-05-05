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Hırsızlık şüphelisi iki kardeş bıçaklandı

Hırsızlık şüphelisi iki kardeş bıçaklandı
Hırsızlık şüphelisi iki kardeş bıçaklandı

Adana’da bir iş yerine hırsızlık için girmeye çalışan iki kardeş kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisi iki kardeş bıçaklandı - Tıkla İzle

 Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan S.Ş ile B.Ş bir iş yerine hırsızlık amaçlı girmek istedikleri sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Adana Şehir Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan B.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren kişilerin kimliği tespit etme çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye
 

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