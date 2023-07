Hırsızlık şüphelisi kadının 'pes' dedirten rahatlığı!

Olay, dün Erzincan merkez İnönü Mahallesi Ömer Parmaksızoğlu Caddesi Cumartesi Pazarı yanında bulunan villada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kurban Bayramı dolayısıyla tatile giden ailenin villasına yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen genç bir kadın ve 3 küçük çocuk hırsızlık maksadıyla demir kapıyı kırarak içeri girdiler. Evin bahçesinde önce etrafı kolaçan eden kadın daha sonra rahat tavırlarıyla adeta pes dedirtti. Bahçedeki salıncağı gören çocuklar koşarak salıncakta bir süre sallanmaya başladı. Kadında çocukları sallayıp ağaçlardan meyve topladı.

Evde kimsenin olmadığını fark eden kadın ve çocuklar bahçede bir süre gönüllerince eğlendi. Daha sonra hırsızlık için kadının eve gireceği anda alarm çaldı. Olayı fark edip güvenlik kamerasından yaşananları cep telefonundan izleyen ev sahibi kurdurduğu bağlantı sayesinde megafondan ‘polis geliyor' diye şeklinde ses gönderince paniğe kapılan kadın yanındaki çocukları alıp hızla kaçtı. Yaşananlar evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Öte yandan villada alarm sistemi sayesinde herhangi bir değerli eşyanın çalınmadığı öğrenilirken son zamanlarda Erzincan'da sayıları artan yabancı uyruklu şahısların suç olaylarına karıştıklarını ileri süren vatandaşlar durumdan tedirgin olduklarını kaydetti.

Ahmet Akbuğa

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.