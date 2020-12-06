Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Sokak'ta bir apartman dairesinde oturan vatandaşlar, apartmanın çatı katındaki depodan sesler geldiğini duydu. Ellerine sopa alarak çatı katına çıkan apartman sakinleri, depodan hırsızlık yapmaya çalışan genci fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheli A.F.S. 'yi (22) kurtararak gözaltına aldı. Bazı vatandaşların, şüpheli A.F.S. 'ye terlik ve ayakkabı fırlattığı görüldü. Ekip aracına alınan A.F.S, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berktuğ Öncü - Gökay Başdan