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Hırsızlık şüphelisinin acemi provası marketçiyi bile güldürdü

Hırsızlık şüphelisinin acemi provası marketçiyi bile güldürdü
Hırsızlık şüphelisinin acemi provası marketçiyi bile güldürdü

Antalya’da bir marketin önünde gözüne kestirdiği koltuğu alıp kayıplara karışan bir kişinin, kendisini görüntüleyen güvenlik kameralarına yakalanmamak için yaptıkları market sahibini bile güldürdü. Kameranın kadrajında olmadığını sanan kişinin koltuğu almak için yaptığı hazırlıkla birlikte, eylemini gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izleyen market sahibiyse, “Güle güle otursun ve kendi kaçışını izlesin” dedi.

Hırsızlık şüphelisinin acemi provası marketçiyi bile güldürdü - Tıkla İzle

İzleyenleri güldüren olay, geçtiğimiz gün gece 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde Selim Erden'e ait marketin önünden geçen hırsızlık şüphelisi, dışarıya konulan koltuğu gözüne kestirdi. Koltuğa yaklaşınca güvenlik kameralarını fark eden kişi, geldiği yola doğru geri dönerek hazırlık yapmaya başladı. Bir süre koltuğu nasıl alacağını düşünen şüpheli, ardından ceketiyle yüzünü kapatarak hızlı adımlarla ilerlediği marketin önünden koltuğu alarak uzaklaştı. Şahsın yaptığı tüm hazırlık ve hırsızlık eylemi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabah iş yerini açmaya gelen market sahibi Selim Erden ise, koltuğun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görüntüleri izleyince gülme krizine giren Erden, şüpheliyi polise şikayet etmeye gerek duymadı.

“Kendi kaçışını izlesin”

Olayı anlatan Selim Erden, “Şurada ufacık koltuk vardı, onda oturuyorduk. Sağ olsun arkadaş gece gelip almış. Kameradan dolayı herhalde kendini gizlemeye çalışmış. Alıp hızlıca kaçıyor bir de. Bir koltuk için polise şikayet etmeye gerek yok. Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin” dedi.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser

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