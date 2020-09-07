Hırsızlık yaparken canından olacaktı!

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, apartmanın dış cephesinde sesler duyan daire sakinleri pencereden dışarı baktıklarında apartmana tırmanan bir kişiyi gördü. Bunun üzerine fark edildiğini anlayan şüpheli şahıs kendini boşluğa bırakarak kaçmaya çalıştı.Beton zemin üzerine düşen şahıs yaralandı.



Ayağa kalkmaktan ve yürümekten güçlük çeken şahıs zoraki yolun karşısına geçerek 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerininde geldiği olayda, yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılılırken, polis ekipleri apartmanda inceleme yaptı.



Ekiplerinin hırsızlık girişimi olarak değerlendirdiği olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.Hasan Eryılmaz